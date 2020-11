Inter-Torino: primi rientri per Conte, due tamponi nel...

Inter-Torino: primi rientri per Conte, due tamponi nel pomeriggio – Sky

Primi rientri ad Appiano Gentile in vista di Inter-Torino di domenica pomeriggio. Antonio Conte ritrova due giocatori che si sottoporranno a tampone

Con la pausa nazionali ancora in corso, cominciano i primi rientri dei giocatori liberati dalle loro selezioni. Ad Appiano Gentile oggi Antonio Conte e l’Inter ritroveranno Hakimi e Perisic che si sottoporranno al tampone Covid (particolare attenzione sul croato dopo il focolaio scoppiato nella sua nazionale che ha colpito anche Brozovic) e, in caso di esito negativo, domani potranno allenarsi col gruppo. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”.