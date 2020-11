Inter-Torino, la prima di dieci partite è la più importante. Bonus finiti

Inter-Torino fa ripartire i nerazzurri dopo la sosta per le nazionali. Da adesso sarà una serie di gare ravvicinate sino al termine del 2020, dove la squadra di Conte dovrà sistemare la classifica in Serie A e Champions League. Oggi alle 15 vietato sbagliare, dopo averlo fatto tanto negli ultimi due mesi.

RIPARTENZA OBBLIGATORIA – Inter-Torino è l’undicesima partita stagionale dei nerazzurri. Nelle dieci fin qui giocate il rendimento è stato pessimo: appena tre vittorie, di cui una dall’inizio di ottobre. Ci saranno altrettante gare, altre dieci, da qui a fine 2020: sette di Serie A, tre di Champions League, tutte ravvicinate. Urge invertire la rotta, perché di tempo ce n’è ancora ma le occasioni fallite iniziano a essere troppe. Il percorso, più volte citato da Antonio Conte, è sempre valido, però serve non sbagliare strada pure oggi. Riprendere dopo la sosta con una vittoria darebbe tutt’altra inerzia alla stagione, mentre fallire di nuovo l’appuntamento coi tre punti aumenterebbe i dubbi e il distacco dalla vetta inizierebbe a essere troppo. Peraltro oggi c’è Napoli-Milan: bisogna approfittarne.

L’ORA DEI CAMBI? – Occhio alla formazione di Inter-Torino: Conte potrebbe sorprendere. Le ultime parlano di ballottaggio serrato fra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, e non è detto che alla fine non la spunti il cileno. Tornerà titolare Romelu Lukaku, uno dei pochi rinfrancati dalla sosta che ha tolto Marcelo Brozovic contagiatosi in nazionale. Ma, nonostante la sua assenza, difficile che giochi Christian Eriksen: il danese resta un grosso punto interrogativo. Previsti anche cambi in difesa, per tenere i migliori mercoledì col Real Madrid. Il Torino è senza quattro positivi e l’allenatore Marco Giampaolo, ma nonostante i casi di Coronavirus avrà una formazione simile all’ultima (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 13.30 il countdown vero e proprio a Inter-Torino, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).