Inter-Torino, per Juric buone notizie dall’infermeria! 2 titolari al rientro – TS

Inter-Torino è in programma domani alle 18. Dall’infermeria granata arrivano buone notizie per Juric: due titolari al rientro. Le ultime da Tuttosport

RECUPERO – Inter e Torino si sfideranno domani alle 18 nella splendida cornice di San Siro. Per la sfida di sabato Juric, che non sarà in panchina, sostituito dal vice Paro (vedi articolo), può sorridere: Singo e Schuurs hanno svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni. Il loro impiego dal 1′, spiega Tuttosport, non è scontato ma i due saranno a disposizione per la sfida contro i nerazzurri.

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso