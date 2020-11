Inter-Torino: per Giampaolo (ancora positivo) la formazione è già fatta

Condividi questo articolo

Marco Giampaolo Torino

Inter-Torino è in programma domenica pomeriggio. Entrambi gli allenatori attendono i rispettivi nazionali per poter fare il punto sulle loro condizioni fisiche. Marco Giampaolo (ancora alle prese col coronavirus) non siederà in panchina a San Siro, ma salvo sorprese il suo undici è già pronto

SCELTE – L’ultima pausa nazionali dell’anno è finita in archivio. L’Italia di Roberto Mancini ha conquistato una storica final four di Nations League e, tra oggi e domani, tutti gli allenatori riavranno a disposizione i tesserati. Marco Giampaolo, tecnico granata, comincerà da oggi a lavorare con un gruppo più massiccio in vista di Inter-Torino. Sono ben dodici i nazionali granata in giro per il globo. Tra questi, figurano Andrea Belotti e Salvatore Sirigu, impegnati con l’Italia di Mancini, che sicuramente partiranno dal primo minuto contro l’Inter. La difesa granata, con molta probabilità, sarà composta da Vojvoda, Bremer, Lyanco e Ricardo Rodriguez. A centrocampo, dovrebbero esserci Karol Linetty, Tomás Rincón e Meité. L’Inter dovrà tenere d’occhio in particolar modo il terzetto offensivo: con Saša Lukic e Simone Verdi alle spalle di Belotti, una delle poche note liete di questo avvio di stagione dei granata.