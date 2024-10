Inter-Torino, Pavard o Bisseck in difesa? La probabile formazione

Inter-Torino in campo questa sera 20:45 allo Stadio San Siro, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e di mantenere il ritmo elevato anche in campionato. Chi tra Benjamin Pavard e Yann Bisseck in difesa? Ecco le ultime e la probabile formazione nerazzurra.

COSA CAMBIA – In Inter-Torino, le scelte saranno praticamente le stesse della partita vinta contro l’Udinese con ben sette cambi rispetto l’ultima sfida di Champions League. In porta, Yann Sommer sarà nuovamente il titolare. In difesa, la sorpresa è la presenza di Bisseck, che sembra in vantaggio su Benjamin Pavard per una maglia da titolare. Insieme a lui, ci saranno Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, formando un trio difensivo esperto ma con una combinazione di gioventù e sicurezza. Le fasce vedranno il ritorno di due protagonisti importanti: Matteo Darmian e Federico Dimarco. Entrambi giocatori sono stati riposati nella sfida di Champions, ma sono ora pronti per scendere in campo dal primo minuto contro il Torino. Il centrocampo sarà guidato ancora una volta da Hakan Calhanoglu, che sta vivendo un ottimo periodo di forma, diventando un riferimento in fase di impostazione per i nerazzurri. Accanto a lui, spazio al rientrante Davide Frattesi, che prenderà il posto di Nicolò Barella, ancora indisponibile. La terza maglia a centrocampo dovrebbe andare a Henrikh Mkhitaryan, che sembra in vantaggio su Piotr Zielinski. In Inter-Torino, la coppia d’attacco sarà ancora una volta composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Inter-Torino, la probabile formazione

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.