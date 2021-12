Inter-Torino, oggi la ripresa degli allenamenti. Lautaro Martinez titolare? – TS

Verso Inter-Torino, oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile. Inzaghi, secondo quanto riportato da TuttoSport, per l’ultima gara dell’anno in attacco si affiderà ai titolarissimi.

ULTIMA DELL’ANNO – Inzaghi per l’ultima gara dell’anno si affiderà alla coppia di titolarissimi in attacco. Torna dunque Lautaro Martinez a far coppia con Edin Dzeko in attacco. L’attaccante argentino in questo 2021 con l’Inter ha realizzato ben 22 gol, in gol anche contro la Salernitana nonostante sia partito dalla panchina, segnando il quinto gol in cinque gare consecutive di campionato (Napoli, Venezia, Spezia, Cagliari e Salernitana). E, visto il piglio con cui è entrato allo stadio Arechi, ha ancora voglia di andare in gol.

Fonte: TuttoSport