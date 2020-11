Inter-Torino, novità di formazione: un cambio a sorpresa in attacco – Sky

Inter-Torino di domani dovrebbe vedere una sorpresa in attacco: lo segnala Matteo Barzaghi, intervenuto in collegamento con “Sky Saturday Night”. Conte, visto il Real Madrid mercoledì sera, sembra intenzionato a cambiare formazione rispetto al solito.

LA NOVITÀ PER INTER-TORINO – Domani si torna in campo dopo una pesante sosta per le nazionali, in una partita da non sbagliare. Matteo Barzaghi dà le novità di formazione in vista di Inter-Torino: «In attacco posso dire che sono salite oggi le quotazioni di Alexis Sanchez, che potrebbe giocare titolare al posto di Lautaro Martinez, in un 3-5-2. C’è questo dubbio davanti: noi adesso teniamo il cileno favorito su Lautaro Martinez, poi domani avvicinandoci alla partita avremo maggiori informazioni. È un’ipotesi che Antonio Conte sta tenendo in considerazione e che potrebbe prendere. L’Inter ha avuto sedici nazionali e avrà il Real Madrid mercoledì: cercare di ruotare gli attaccanti col Torino, avendo la Champions League mercoledì, potrebbe essere intelligente. Attenzione alle quotazioni di Sanchez, che andrebbe a completare il reparto con Romelu Lukaku. Achraf Hakimi a destra e Ashley Young a sinistra, con Nicolò Barella, Roberto Gagliardini e Arturo Vidal a centrocampo. Dietro la difesa italiana, con Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia e Alessandro Bastoni. Ci sono ancora ore di riflessioni, domani Conte prenderà la decisione definitiva».

LE SCELTE – Questa la probabile formazione di Conte per Inter-Torino, secondo Sky Sport: Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Young; Lukaku, Sanchez.