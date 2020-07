Inter-Torino, Longo senza Zaza si affida a Verdi per fare male a Conte

Verso Inter-Torino in programma lunedì sera, il tecnico del Torino, Samuele Longo, dovrà fare a meno di Simone Zaza in attacco. Per questo motivo il tecnico si affiderà ancora a Simone Verdi in attacco e provare a fare male la difesa nerazzurra.

CON VERDI – Samuele Longo, che in Torino-Brescia aveva lanciato Simone Zaza titolare dal primo minuto insieme a Simone Verdi e Andrea Belotti per non dare punti di riferimento, dovrà fare a meno dell’ex Juventus e Valencia a causa della squalifica (somma ammonizioni). Per questo motivo il tecnico dovrà ancora una volta affidarsi all’attacco a due formato proprio da Belotti e Verdi, quest’ultimo sembrerebbe aver trovato una certa continuità nelle giocate: già contro la Juventus era stato uno dei migliori in campo nonostante il 4-1 subito, contro il Brescia inizialmente sfiora due volte il gol. Il gol del pareggio a inizio secondo tempo però nasce dalla sua inventiva (successivamente assegnato autogol a Mateju).

LA RIPRESA – Oggi giorno di riposo per il Torino di Samuele Longo che tornerà ad allenarsi sabato 11 luglio con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla trasferta contro l’Inter a San Siro, in calendario lunedì 13.