Inter-Torino, le ultime dall’infermeria e casi dubbi ad Appiano Gentile

Stefano Sensi Inter

Inter-Torino, dopo aver fatto le giuste valutazioni riguardo le possibili scelte di Antonio Conte a centrocampo (vedi articolo), in questo articolo analizzeremo i casi dubbi dall’infermeria di Appiano Gentile.

DA APPIANO GENTILE – Inter-Torino, pericolo scampato per Achraf Hakimi, infortunatosi con il Marocco (dove tra l’altro ha trovato anche la via del gol), sarà regolarmente a disposizione della partita così come Roberto Gagliardini: l’ultimo tampone effettuato ha scongiurato nuove positività. Ci sarà regolarmente anche Romelu Lukaku, che una volta recuperato l’infortunio con l’Inter, ha risposto alla convocazione del suo Belgio giocando titolare negli ultimi due impegni con la Nazionale (trovando anche la via del gol). Ultimo, e non per importanza, il recupero di Stefano Sensi, alla ricerca della miglior condizione prima di inserirlo nuovamente in campo. Il calciatore ha lavorato in modo specifico durante la pausa per le Nazionali. Presto per vederlo in campo o in panchina contro il Torino ma il rientro è ormai vicino.