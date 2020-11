Inter-Torino, le scelte di Conte: ballottaggi in difesa e centrocampo – SM

Antonio Conte ha ancora dei dubbi di formazione per Inter-Torino di domani pomeriggio. Il tecnico deve pensare anche al Real Madrid e ci sono alcuni ballottaggi soprattutto in difesa e centrocampo

Archiviata la sosta per le Nazionali, in questo fine settimana torna il campionato con l’ottava giornata di Serie A. Domani pomeriggio al Giuseppe Meazza si gioca Inter-Torino e il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte, con in testa anche la decisiva sfida di Champions League di mercoledì contro il Real Madrid e il ciclo di fuoco del prossimo mese, deve gestire le energie. Secondo “Sport Mediaset” ci sono alcuni ballottaggi soprattutto in difesa e centrocampo. Nel reparto arretrato, confermati Handanovic, de Vrij e Bastoni, c’è un dubbio tra Danilo D’Ambrosio e Milan Skriniar, con l’italiano leggermente favorito. A centrocampo sicuri di una maglia solo Hakimi e Barella; sulla fascia sinistra dubbio Perisic-Young, mentre per completare le caselle di centrocampo potrebbero scendere in campo Arturo Vidal e Roberto Gagliardini, con Christian Eriksen che però starebbe guadagnando posizioni. In attacco confermatissimi Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.