Inter-Torino: le possibili scelte di Conte, un ballottaggio – SM

Antonio Conte Inter

Inter-Torino domenica alle 15 sarà il ritorno in campo dei nerazzurri dopo la sosta per le nazionali. Antonio Conte ha soprattutto un dubbio a centrocampo

Archiviata ormai la sosta per le Nazionali con la qualificazione dell’Italia alle final four di Nations League, si avvicina il ritorno della Serie A. Domenica alle 15 c’è Inter-Torino e Antonio Conte, che ritroverà in questi giorni tutti i nazionali, sembra avere le idee chiare per la formazione. Secondo “Sport Mediaset” non si fanno calcoli in vista Real Madrid, in campo andrà la formazione tipo, col ritorno dal primo minuto della coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez, la difesa composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni e un solo dubbio a centrocampo: Eriksen, rilanciato dalle prestazioni con la Danimarca, o Gagliardini ormai pienamente recuperato dopo il pericolo di ricaduta Covid.