Inter-Torino: le formazioni ufficiali! Eriksen e altri 2 esclusi, rivoluzione

Inter-Torino tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 32ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Sfida in scena a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – a partire dalle ore 21.45. Un’altra panchina per Eriksen, Conte gli preferisce Borja Valero. Ma fuori vanno anche Skriniar e Candreva, spazio a Godin e D’Ambrosio. Lukaku infortunato nemmeno in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Torino

FORMAZIONE INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 20 Borja Valero; 7 Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 13 Ranocchia, 31 Pirola, 37 Skriniar; 18 Asamoah, 24 Eriksen, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 87 Candreva; 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

FORMAZIONE TORINO

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N’Koulou, 36 Bremer; 29 De Silvestri, 23 Meité, 88 Rincon, 15 Ansaldi, 34 Ola Aina; 24 Verdi, 9 Belotti (C).

A disposizione: 18 Ujkani, 25 Rosati; 4 Lyanco, 17 Singo, 27 Ghazoini, 30 Djidji; 7 Lukic, 19 Greco, 21 Berenguer; 20 Edera, 22 Millico, 80 Adopo.

Allenatore: M. Longo

