Inter-Torino, Lazaro fra le opzioni ma in triplo ballottaggio. Occhio a Linetty – TS

Inter-Torino, sabato alle 18, vedrà i granata presentarsi con due possibili recuperi (vedi articolo). Nelle prime opzioni di formazione, secondo Tuttosport, c’è anche l’ex Lazaro oltre a Linetty.

LE SCELTE – Inter-Torino potrebbe vedere in campo ancora Valentino Lazaro. Titolare nelle ultime due, il prestito dai nerazzurri è in ballottaggio con Mergim Vojvoda e Ola Aina: per Tuttosport l’austriaco è favorito sul secondo. Rispetto al Lecce lunedì previsto il rientro di Karol Linetty, nella mediana a due con Luka Jovic, e di Antonio Sanabria al posto di Pietro Pellegri. Il polacco è un’arma tattica per Ivan Juric, in fase difensiva e offensiva. In porta Vanja Milinkovic-Savic è ormai il titolare, se Perr Schuurs non dovesse recuperare spazio ad Alessandro Buongiorno.

Fonte: Tuttosport – a.ger.