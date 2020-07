Inter-Torino: la probabile formazione dell’Inter di Conte (32Âª in Serie A)

Inter-Torino: la probabile formazione dell’Inter di Conte (32ª in Serie A)

Condividi questo articolo

Inter-Torino è in programma oggi a partire dalle ore 21.45. Partita valida per la trentaduesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la tredicesima del girone di ritorno. I risultati delle avversarie in vetta permettono di riconquistare la seconda posizione con la Lazio, ma serve una vittoria. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, che alla vigilia ha fatto i nomi degli assenti. A mancare saranno i tre centrocampisti fortunati, visto che a Barella e Sensi si è unito nuovamente Vecino, che probabilmente ha già terminato anzitempo la sua stagione.

MODULO – Le scelte tattiche non saranno diverse da quelle delle ultime uscite. Nella testa di Conte c’è sempre l’Inter con il 3-4-1-2, soluzione ideale per ovviare alle assenze ma soprattutto per provare a rilanciare Eriksen dall’inizio.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Si torna alle vecchie abitudini davanti al capitano Handanovic tra i pali. La linea a tre con de Vrij centrale rivedrà Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra. Torna a disposizione D’Ambrosio, in panchina con Godin.

CENTROCAMPO – Scelte più che obbligate sulla mediana. Sicuro del posto Candreva largo a destra, mentre a sinistra Biraghi insidia Young, al momento favorito. Nonostante il caos mediatico delle ultime ore, Brozovic dovrebbe giocare dal 1′ al fianco di Gagliardini, ormai inamovibile. Sulla trequarti spazio a Eriksen, solo panchina per Borja Valero.

ATTACCO – Staffetta pre-annunciata in avanti. La presenza di Sanchez equivale a una certezza, ma anche su quella di Lautaro Martinez ci sono pochi dubbi. A riposare, infatti, sarà l’acciaccato Lukaku, che Conte proverà a portare in panchina qualora possa tornare utile nel finale.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Torino: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli; Ranocchia, Godin, Pirola, D’Ambrosio; Biraghi, Asamoah, Agoumé, Borja Valero, Moses; Esposito, Lukaku.