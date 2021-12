Inter-Torino, Juric anticipa Vojvoda ma deve fare un cambio in formazione

Inter-Torino si giocherà domani alle ore 18.30. Juric stamattina in conferenza stampa (vedi articolo) ha annunciato la presenza di Vojvoda sulla fascia, ma in formazione non ci sarà Praet.

ASSENZA SICURA – Non ci sono ancora i convocati di Ivan Juric per Inter-Torino, ma una certezza è possibile averla: non parte per Milano Dennis Praet. Un problema al flessore ha costretto il centrocampista al cambio domenica contro il Verona, stamattina il tecnico ha annunciato che non ci sarà al Meazza. Al suo posto, dando per scontato Antonio Sanabria in attacco, è un ballottaggio aperto. I favoriti per i due posti dietro l’unica punta sono Marko Pjaca, e sarebbe una conferma, con Josip Brekalo, che ha sostituito proprio Praet due giorni fa. L’alternativa è rappresentata da Karol Linetty, in campo giovedì scorso in Coppa Italia contro la Sampdoria. Juric ha fatto sapere che dovrebbe giocare ancora Mergim Vojvoda, sulla sinistra.

SQUADRA IN SALUTE – Il Torino che affronterà l’Inter è reduce da due vittorie consecutive in Serie A, precedute da altrettanti pareggi: non perde in campionato dal 28 novembre, 1-0 con la Roma. Davanti a Vanja Milinkovic-Savic è ormai un punto fermo Gleison Bremer, peraltro accostato ai nerazzurri per il mercato. Col brasiliano in difesa favoriti Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez, con opzioni secondarie David Zima e Alessandro Buongiorno. Se a sinistra, oltre al già citato Vojvoda, possono giocare anche Ola Aina e l’ex Cristian Ansaldi a destra il nome è solo uno: Wilfried Singo. In mezzo al campo è in ottima forma Tommaso Pobega, già autore di quattro gol in quindici presenze fra cui quello al Verona domenica valso l’1-0. Con lui presumibile ci sia Sasa Lukic, più di Rolando Mandragora. Questa la probabile formazione di Juric per Inter-Torino: V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria.