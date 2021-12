Inter-Torino è Inzaghi contro Juric: il bilancio tra i due allenatori

Inter-Torino (domani alle 18.30) è la partita che chiude il 2021 nerazzurro, e vedrà incrociarsi i due allenatori, Simone Inzaghi e Ivan Juric. Analizziamo il bilancio tra i due tecnici, giunti all’ottava sfida.

BILANCIO – In Inter-Torino di domani si incontreranno Simone Inzaghi e Ivan Juric. E per i due tecnici sarà l’ottava sfida dal 2016 a oggi, la prima per entrambi con la nuova squadra. Finora il croato ha sfidato l’allenatore nerazzurro (all’epoca biancoceleste) dalle panchine di Genoa e Verona. E il bilancio vede un vantaggio complessivo del tecnico dell’Inter, sebbene con due trend diversi.

PERIODO GENOANO – Tra il 2016/17 e il 2017/18 i tecnici di Inter e Torino si affrontano quattro volte dalle panchine – rispettivamente – di Lazio e Genoa. E il bilancio finale vede in vantaggio Inzaghi, con 3 vittorie e 1 pareggio. Sono inoltre sfide dove i portieri non rimangono indaffarati: 12 gol fatti dalla squadra di Inzaghi, 7 dagli uomini di Juric.

PERIODO GIALLOBLU – Si arriva poi alle ultime due stagioni, con Juric sulla panchina del Verona. Il primo incontro è lo 0-0 del 5 febbraio 2020, seguito dall’1-5 servito al Bentegodi il 26 luglio successivo (in gol anche Joaquin Correa, attuale attaccante dell’Inter). Infine, chiude il filotto la sfida del 12 dicembre 2020, quando il Verona beffa la Lazio a domicilio, vincendo 2-1 e tornando in Veneto con tre punti. Bilancio perfettamente pari quello tra Juric veronese e Inzaghi, che domani sera vorrà vendicare l’ultimo incontro e proseguire con una vittoria.