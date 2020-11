Inter-Torino, i granata riprendono i lavori: un Nazionale rientrato in anticipo

Marco Giampaolo Torino

Inter-Torino è la sfida in programma domenica alle ore 15.00, valida per l’ottava giornata di Serie A. I granata di Marco Giampaolo si sono ritrovati oggi al Filadelfia per dare inizio alla preparazione in vista del match. Un nazionale è rientrato in anticipo

RIPRESA – Inter-Torino è la sfida in programma domenica a San Siro con fischio d’inizio alle ore 15.00. I granata hanno ripreso oggi la preparazione in vista del match con i nerazzurri: il tecnico Marco Giampaolo ha ritrovato Tomas Rincon, rientrato in anticipo dal Venezuela perché squalificato. La squadra ha svolto una sessione divisa tra parte tecnica e atletica, con lavoro aerobico in chiusura di programma. Domani i granata si ritroveranno per una doppia seduta di lavoro. Intanto oggi tutto il gruppo squadra ha effettuato i tamponi di rito, che hanno dato tutti esito negativo.

