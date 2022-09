Inter-Torino, Handanovic torna dal 1′! Cambi anche sulle fasce – SM

Inter-Torino è in programma sabato alle 18. In vista della sfida di San Siro, Inzaghi dovrebbe riproporre Handanovic dal 1′. Cambi anche sugli esterni. Le ultime da SportMediaset

CAMBI – L’Inter sarà di scena sabato alle 18 contro il Torino. Dopo la sconfitta in Champions League, Inzaghi dovrebbe riproporre in campionato molti degli uomini esclusi dal match contro il Bayern Monaco. Spazio quindi ad Handanovic dal 1′, con Skriniar, de Vrij e Bastoni a comporre la linea di difesa. A centrocampo rientra Barella, che prenderà il posto di Mkhitaryan, con Brozovic e Calhanoglu a completare il reparto. A destra confermato Dumfries, a sinistra invece salgono le quotazioni di Darmian, che dovrebbe prendere il posto di Gosens. In attacco confermata la coppia Lautaro Martinez-Dzeko.

Fonte: Sportmediaset.it