Inter-Torino, granata al lavoro: doppia sessione di allenamento

Marco Giampaolo Torino

Continua la preparazione a Inter-Torino, sfida in programma domenica a San Siro. Doppia sessione di allenamento odierno per i granata tra palestra e terreno di gioco.

DOPPIA SEDUTA – Prosegue il lavoro dei granata in vista di Inter-Torino. Oggi doppia sessione di allenamento per i ragazzi di Marco Giampaolo al Filadelfia, con la prima parte della seduta in palestra al mattino, per poi proseguire con un lavoro tattico sul campo. Dopo l’attivazione muscolare, nel pomeriggio allenamento esclusivamente incentrato sulla parte tecnica sul terreno di gioco. I granata saranno in campo di nuovo domani per la partita in programma domenica a San Siro, prevista una seduta pomeridiana.