Inter-Torino: Giampaolo si affida al talento di Lukic per far male a Conte

Sasa Lukic Torino-Genoa

È la vera sorpresa di questo inizio di campionato dei granata: Saša Lukic sta stupendo tutti e i suoi numeri sono già notevoli. L’intuizione tattica di Giampaolo ne ha esasperato le attitudini offensive. In Inter-Torino bisognerà prestare attenzione non soltanto ad Andrea Belotti

INTUIZIONE – Nel Torino di quest’anno, è possibile contare le note positive sulle dita di una mano. Una di queste è senza dubbio Saša Lukic, che Marco Giampaolo ha trasformato in efficace incursore offensivo. Nele ultime quattro partite di Serie A dei granata, Lukic ha messo a segno tre gol, più un assist nella gara contro il Cagliari. Un avvio eccezionale per il classe ’96, prodotto del vivaio del Partizan Belgrado con cui ha vinto un campionato e una coppa nazionale. Marco Giampaolo ha avuto l’intuizione di impiegarlo stabilmente come trequartista ibrido, alle spalle del duo Belotti–Verdi. Si tratta di un terzetto offensivo estremamente imprevedibile, a cui Lukic aggiunge dinamismo e qualità. Per i nerazzurri di Antonio Conte sarà un osservato speciale. In Inter-Torino, gara cruciale dopo la sosta, non saranno ammessi errori.