Inter-Torino: Giampaolo out, ecco chi è l’allenatore in panchina dei granata

Inter-Torino non avrà Giampaolo in panchina negli ospiti. L’allenatore, risultato positivo al Coronavirus la scorsa settimana (vedi articolo), non ha recuperato e dovrà quindi guidare la squadra “da remoto”.

ASSENTE – Niente da fare per Marco Giampaolo. La settimana scorsa l’allenatore è risultato positivo al Coronavirus, ma sperava di potersi negativizzare in tempo per Inter-Torino. Questo non è avvenuto, e anzi è peggiorata la situazione del gruppo squadra con quattro contagiati fra i reduci dalle nazionali (vedi articolo). L’ex tecnico del Milan domani non potrà essere al Meazza, e lascerà i compiti al suo vice Francesco Conti. I due lavorano assieme dal 2016, quando quest’ultimo era tornato alla Sampdoria dove era già stato, come allenatore in seconda, quando era nello staff di Luigi Delneri (con cui ha condiviso gran parte della sua carriera). Per Conti, quindi, domani Inter-Torino sarà l’occasione da “primo” in panchina, mentre Giampaolo presumibilmente comunicherà con San Siro da casa.