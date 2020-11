Inter-Torino Ã¨ ancora un’occasione per Nainggolan? Conte riflette

Inter-Torino è ancora un’occasione per Nainggolan? Conte riflette

Nainggolan col Torino avrà l’occasione di rilanciarsi? A inizio sosta il belga sembrava l’unica opzione di Conte, ma le cose sono cambiate.

OCCASIONE SOSTA – La sosta è iniziata tra mille dubbi in casa Inter. Una situazione caotica che aveva finito per rilanciare un giocatore in particolare. Parliamo di Radja Nainggolan. Che aveva dalla sua il vantaggio di rimanere a Milano con due settimane di soli allenamenti. E pure un’amichevole per mettere ritmo nelle gambe. Tutto apparecchiato per dargli il massimo aiuto possibile e rilanciarlo proprio nella sfida col Torino. Ma succederà davvero?

CHE CAMBIAMENTO – Pochi giorni fa Nainggolan sembrava praticamente l’unica opzione per Conte. Un centrocampista integro, negativo al Covid, senza le scorie delle nazionali. Un caso unico più che una rarità in casa Inter. Oggi non se ne parla praticamente più. Il belga è tornato nel gruppone. Un’opzione sì, ma tra le tante. Il tecnico lo sceglierà se avrà visto i giusti segnali. La sua occasione insomma potrebbe essere sfumata prima ancora di concretizzarsi realmente.