Inter-Torino, Dzeko-Lautaro Martinez coppia d’attacco. Vidal dal 1′ – SM

Inter-Torino è in programma questa sera alle 18:30. In vista della sfida di San Siro, Inzaghi si affida alla coppia d’attacco Lautaro Martinez-Dzeko. Vidal a centrocampo. Le ultime da SportMediaset

LE SCELTE – Inter-Torino è in programma questa sera alle 18:30. L’Inter vuole continuare a vincere per proseguire al meglio la lotta per lo scudetto. Per la sfida di San Siro, Inzaghi si affiderà alla coppia d’attacco Dzeko-Lautaro Martinez. Riposo, quindi, per Sanchez, reduce da due reti consecutive. A centrocampo non ci sarà Barella, squalificato: al suo posto Vidal favorito su Gagliardini per un posto al fianco di Brozovic e di Calhanoglu. Sugli esterni confermati Dumfries a destra e Perisic a sinistra. Davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, de Vrij e Bastoni.