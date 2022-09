Inter-Torino, due recuperi per Juric. Un ex salta la partita – TS

Dopo Inter-Bayern Monaco bisogna voltare pagina e pensare al Torino, sabato alle 18. Per l’anticipo della sesta giornata di Serie A Juric dovrebbe recuperare due giocatori, mentre Tuttosport dà per certa l’assenza di un ex.

LA SITUAZIONE – Il Torino ha due giorni di riposo in più rispetto all’Inter, avendo giocato lunedì sera col Lecce. Nella vittoria per 1-0 coi salentini è uscito nel corso della ripresa il difensore Perr Schuurs, a causa di un problema fisico. Stando a Tuttosport le sue condizioni non preoccupano e ci sarà sabato. Ivan Juric, alle prese con una polmonite (vedi articolo), potrebbe avere a disposizione anche Wilfried Singo: per lui saranno decisivi gli allenamenti di oggi e domani. L’ivoriano soffre da fine agosto di un sovraccarico muscolare nella regione posteriore del ginocchio destro. Oltre a Samuele Ricci, infortunatosi giovedì scorso contro l’Atalanta nel riscaldamento, salterà Inter-Torino anche l’ex Yann Karamoh ancora non in condizione.

Fonte: Tuttosport – a.ger.