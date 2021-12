Inter-Torino, i diffidati e gli squalificati per la 19ª giornata di Serie A

Inter-Torino si giocherà alle ore 18.30 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la diciannovesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per la sfida che chiude il 2021, con i diffidati e gli squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato da ieri.



INTER-TORINO mercoledì 22 dicembre ore 18.30 (19ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez (prossima partita Bologna in trasferta)

Squalificati Inter: Nicolò Barella (una giornata)

Diffidati Torino: Ola Aina, Alessandro Buongiorno (prossima partita Atalanta in trasferta)

Squalificati Torino: nessuno