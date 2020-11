Inter-Torino, i diffidati per l’8ª giornata di Serie A. Niente squalificati

Inter-Torino si giocherà alle ore 15, allo Stadio Giuseppe Meazza, per l’ottava giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di questo pomeriggio: zero squalificati, ma spuntano i primi diffidati con uno nei granata. Qui il riepilogo per tutto il turno di campionato, inclusi gli anticipi di ieri.



INTER-TORINO domenica 22 novembre ore 15 (8ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: nessuno (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Torino: Tomas Rincon (prossima partita Sampdoria in casa)

Squalificati Torino: nessuno