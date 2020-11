Inter-Torino: Conte attende la squadra, pochi giorni a disposizione – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Torino sarà il ritorno in campo dei nerazzurri dopo la sosta nazionali. Il calcio d’inizio è domenica alle 15 e Antonio Conte riavrà l’intera squadra a disposizione soltanto due giorni prima

Dopo la sosta per le Nazionali l’Inter sarà impegnata domenica pomeriggio nella sfida casalinga contro il Torino. L’obiettivo sarà ovviamente tornare a vincere per interrompere la recente striscia di partite senza vittoria riprendendo quindi il ritmo in campionato, ma la preparazione della sfida è inevitabilmente condizionata dalle numerose assenze. Secondo Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24” il tecnico Antonio Conte riavrà l’intera squadra a disposizione soltanto venerdì, appena due giorni prima la partita.