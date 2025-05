Inter, col Torino come contro il Verona: Inzaghi ‘costretto’ al turnover post-Barcellona

Dopo l’epica qualificazione alla finale di Champions League conquistata con un 4-3 spettacolare contro il Barcellona, l’Inter torna a pensare al campionato. Domenica 11 maggio, alle ore 18, i nerazzurri sfideranno il Torino a San Siro con l’obiettivo di restare in scia del Napoli, ancora avanti di tre punti nella corsa allo scudetto. Ma sarà inevitabilmente una partita di gestione, alla luce delle energie spese in Europa.

COSTRETTO AL TURNOVER – Considerato l’immediato impegno dopo l’impresa contro il Barcellona, le scelte di Simone Inzaghi contro il Torino dovrebbero essere simili a quelle contro il Verona. Il tecnico nerazzurro ha chiesto un ultimo sforzo in campionato, dovrebbe affidarsi a un ampio turnover. Ancora in dubbio chi difenderà i pali: Yann Sommer ha disputato tutti i 124 minuti contro il Barcellona con una prestazione da protagonista, per questo motivo non è da escludere che possa toccare a Josep Martinez contro i granata. In difesa Yann Bisseck, positivo anche in semifinale, è destinato a partire nuovamente dal 1’, affiancato da Stefan de Vrij e da uno tra Alessandro Bastoni e Carlos Augusto.

IN MEZZO – A centrocampo resta da valutare Davide Frattesi, uscito affaticato dalla sfida europea: in caso di forfait, il reparto dovrebbe essere completato da Nicolò Barella, pronto a guidare i compagni anche in campionato, con Kristjan Asllani confermato in cabina di regia e Piotr Zielinski a completare la mediana. Sulla sinistra Federico Dimarco, non ancora al top della condizione, potrebbe lasciare spazio a Carlos Augusto, mentre a destra si va verso la conferma di Matteo Darmian.

Attacco Inter come contro il Verona: testa al Torino

GESTIONE IN ATTACCO – Lautaro Martinez tornerà a riposarsi dopo aver recuperato in extremis contro il Barcellona. Anche Marcus Thuram non era già al meglio per la sfida di andata, anche lui riposerà. La scelta in attacco dovrebbe ricadere sulla stessa coppia vista contro il Verona: Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono in vantaggio per una maglia da titolari. Da tenere d’occhio però anche Mehdi Taremi, che potrebbe partire dal 1’ o rappresentare un’importante risorsa a gara in corso. La testa è già al 31 maggio, ma l’Inter non può permettersi passi falsi in Serie A.