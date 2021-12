Inter-Torino, chiudere l’anno al meglio per dare un primo segnale al 2022

Inter-Torino si giocherà alle ore 18.30. È l’ultima partita del 2021, ma serve già per approcciare al meglio l’anno che verrà (e che inizierà, qualsiasi cosa succeda, in testa alla classifica).

CONTINUARE LA CORSA – Inter-Torino completa un 2021 ricco di soddisfazioni per i nerazzurri, tornati dopo undici anni a rivincere la Serie A e dopo dieci agli ottavi di Champions League. Per far sì che anche il 2022 inizi al meglio serve però proseguire la striscia di sei successi consecutivi in campionato, iniziata dopo la sosta col Napoli. Questo anche perché tra gennaio e febbraio il calendario, asimmetrico rispetto al girone d’andata, vedrà tutta una serie di scontri diretti non certo agevoli. Arrivarci col massimo di punti possibili sarebbe un giusto trampolino di lancio. Non bisogna quindi fermarsi sull’essere campioni d’inverno: conta zero. Occhio a definire la partita di oggi una passeggiata e a voler festeggiare Natale in anticipo: il Torino viene da quattro risultati utili di fila (due vittorie e altrettanti pareggi).

PROVE GENERALI? – In Inter-Torino si può vedere un test di come potrà essere impostata la gara di febbraio col Liverpool in Champions League. La squalifica di Nicolò Barella, oggi come fra due mesi, porta Simone Inzaghi a dover trovare una soluzione alternativa: chi sarà scelto fra Roberto Gagliardini e Arturo Vidal sarà senz’altro un’indicazione in vista degli ottavi. Scalpitano poi Federico Dimarco e Alexis Sanchez, quest’ultimo reduce da due gol consecutivi. Poi c’è Lautaro Martinez, in serie positiva e spesso decisivo contro i granata. Nel Torino Ivan Juric ha perso Dennis Praet, ma i suoi sono in forma e hanno più soluzioni per potersi rendere pericolosi (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17 il vero countdown a Inter-Torino: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in streaming (vedi articolo).