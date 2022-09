Inter-Torino, chi fra Correa, Dzeko e Lautaro Martinez? Scelta quasi fatta – TS

Considerato che Inzaghi ha già annunciato il ritorno di Handanovic in porta (vedi articolo), per Inter-Torino il dubbio principale di formazione sarà in attacco. Secondo Tuttosport, però, la scelta fra Correa, Dzeko e Lautaro Martinez è quasi fatta.

DUE IN VANTAGGIO – Anche in Inter-Torino non ci sarà Romelu Lukaku, fermo da dopo la partita con la Lazio per infortunio. Un problema in più per Simone Inzaghi, che già deve fronteggiare le critiche per le sue scelte più che discutibili. Contro i granata, sabato alle 18, secondo Tuttosport è quasi certo che giochino Edin Dzeko e Lautaro Martinez, come già avvenuto ieri col Bayern Monaco. Andrà in panchina, almeno inizialmente, Joaquin Correa ieri disastroso (vedi pagelle) ma già a due gol in Serie A. A marcare Dzeko e Lautaro Martinez in Inter-Torino dovrebbe essere il recuperato Perr Schuurs (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Paolo Pirisi