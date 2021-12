Inter-Torino, buona la vendita dei biglietti: il dato aggiornato

Mancano poco più di ventiquattro ore a Inter-Torino (domani alle 18.30) e ci sono ancora biglietti disponibili. La società aggiorna sul dato dei presenti per la diciannovesima giornata di Serie A.

TAGLIANDI IN VENDITA – “L’ultimo appuntamento del 2021 è allo porte: Inter-Torino chiuderà l’anno nerazzurro. La sfida è in programma a San Siro mercoledì alle 18.30. San Siro è pronto a sostenere la squadra di Inzaghi: sono già oltre quarantamila gli spettatori che scalderanno il clima al Meazza.

I biglietti sono ancora in vendita, con prezzi speciali e promozioni per gli abbonati alla stagione 19/20.

Sono in vendita i biglietti a partire da soli 10€, acquistabili come sempre su inter.it/tickets con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio! Gli abbonati alla stagione 2019/2020 avranno ancora accesso ai prezzi speciali loro riservati nella fase di prelazione e potranno acquistare biglietti per portare fino a quattro amici interisti.

Non resta che affrettarsi, per vivere un’atmosfera natalizia a tinte nerazzurre”.

Fonte: inter.it