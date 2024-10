Inter-Torino, Bisseck prevale su Pavard? La probabile decisione

Inter-Torino andrà a concludere la giornata di sabato 5 ottobre per quanto riguarda il campionato di Serie A Enilive 2024-2025: di seguito la probabile decisione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Torino vale per il presente e il prossimo futuro della formazione allenata da Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, sono consapevoli dell’esigenza di concludere al meglio la finestra di campionato che precede la sosta per le Nazionali. Nella prossima settimana molti calciatori dell’Inter saranno impegnati in Nations League e nelle qualificazioni per i prossimi Mondiali che si terranno in Messico, Canada e Stati Uniti. L’auspicio dei meneghini è di arrivare a quegli impegni dopo aver conseguito la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Inter-Torino, la probabile decisione di Inzaghi:

LE SCELTE – Per Inter-Torino Inzaghi ha intenzione di tornare alle scelte effettuate nell’ultima sfida di Serie A contro l’Udinese. Così si dovrebbe attendere la presenza dal primo minuto di Yann Bisseck e il ritorno di Davide Frattesi e Matteo Darmian. I tre sono partiti dalla panchina contro la Stella Rossa, mentre hanno disputato da titolari la gara vinta per 3-2 al Bluenergy Stadium contro l’Udinese. Lo stesso copione dovrebbe verificarsi in vista della sfida contro il Torino, nell’ottica di un disegno molto chiaro in termini di turnover voluto dal tecnico piacentino.

