Inter-Torino, Bastoni stringe i denti! Dubbio Sommer tra i pali – CdS

Nonostante il fisiologico turnover imposto dal calendario e dalla maratona di Champions League contro il Barcellona, Simone Inzaghi sarà costretto ad affidarsi ancora ad Alessandro Bastoni per la delicata trasferta di oggi a Torino. Come specificato dal Corriere dello Sport, resta ancora il dubbio legato alla scelta del portiere.

RICONFERME – Alessandro Bastoni, tra i più utilizzati in stagione, pare infatti destinato a stringere i denti ancora una volta, anche perché sulla corsia mancina sarà Carlos Augusto a prendere il posto di Federico Dimarco, confermando quindi l’assenza del brasiliano in posizione più interna nella linea difensiva. Inzaghi, che ha concesso un giorno di riposo dopo la battaglia europea, ha poi subito rimesso i suoi al lavoro, consapevole che ogni punto da qui alla fine del campionato sarà decisivo nella corsa scudetto contro il Napoli. Una lotta ancora viva e aperta, che impone anche a chi è reduce da impegni probanti di sacrificarsi ancora, come appunto Bastoni, uno dei leader tecnici e mentali della retroguardia nerazzurra.

Inter-Torino, restano dubbi sul portiere titolare

TRA I PALI – Yann Sommer, eroe silenzioso della semifinale di ritorno con il Barcellona, ha vissuto una serata estenuante sotto il profilo emotivo e mentale. Avendo già riposato nel precedente impegno di campionato contro il Verona, lo svizzero potrebbe essere confermato anche oggi tra i pali. La sua esperienza e la sua affidabilità restano risorse preziose, soprattutto in partite in cui la posta in palio è alta. A completare il pacchetto difensivo ci sarà Yann Bisseck, ormai una certezza nelle rotazioni di Inzaghi. L’Inter, pur dosando le forze, non intende fare sconti: la corsa scudetto è tutt’altro che finita.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno