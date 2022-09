Inter-Torino, alcuni dubbi di formazione per Inzaghi e un cambio in attacco

Simone Inzaghi avrebbe alcuni dubbi di formazione in vista di Inter Torino, partita del campionato di Serie A in programma domani alle ore 18.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, in Inter-Torino dovrebbe tornare in porta Samir Handanovic. Alcuni dubbi di formazione per Simone Inzaghi invece, in particolare sulle fasce laterali. In attacco Edin Dzeko sarebbe in vantaggio su Joaquin Correa. In mediana da non escludere una possibile maglia da titolare per Henrikh Mkhitaryan.

Fonte: Sport.Sky.it