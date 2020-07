Inter-Torino, 32Âª giornata di Serie A: canale diretta TV e LIVE streaming

Inter-Torino, 32ª giornata di Serie A: canale diretta TV e LIVE streaming

Inter-Torino è in programma nel monday night. Si va in campo per la trentaduesima giornata di Serie A, la tredicesima del girone di ritorno. Inter impegnata in casa. Ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming Inter-Torino

PARTITA

Inter-Torino (32ª giornata del Campionato Italiano di Serie A 2019/20).

DOVE

Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro a Milano.

QUANDO

Lunedì 13 luglio 2020 a partire dalle ore 21.45.

DIRETTA TV

Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Serie A (Canale 202) e Sky Sport 251, accessibile solo agli abbonati.

LIVE STREAMING

Sky Go, utilizzabile solo dagli abbonati alla piattaforma.

INFORMAZIONI SU INTER-TORINO

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – Dopo aver pareggiato in casa dell’Hellas Verona (vedi analisi tattica di Verona-Inter, ndr), l’Inter di Antonio Conte attualmente è quarta a quota 65 punti, preceduta dall’Atalanta (67) e seguita dalla Roma (54). Il Torino di Moreno Longo invece è quindicesimo con 34 punti, tra la coppia Fiorentina-Udinese (35) e la Sampdoria (32). Sono 31 i punti che distanziano le due squadre prima della sfida.

INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento con il LIVE della diretta testuale a partire dalle ore 21.15 circa. Seguite l’avvicinamento a Inter-Torino a partire da oggi, con le dichiarazione degli allenatori e degli altri tesserati alla vigilia, le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili.