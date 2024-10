Inter-Torino 3-2, le statistiche: supremazia nei numeri. Il campo dice altro

Le statistiche di Inter-Torino, sfida terminata sul punteggio di 3-2, con un’altra vittoria dei nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. Le statistiche della partita sono totalmente a favore dei padroni di casa, anche se non mostrano effettivamente i soliti errori difensivi.

LE STATISTICHE – Inter-Torino termina sul risultato di 3-2 grazie a una straordinaria tripletta di Marcus Thuram. L’Inter ha dominato per gran parte del match, soprattutto dopo l’espulsione di Guillermo Maripan del Torino nel primo tempo. Nonostante lo svantaggio numerico, il Torino ha comunque segnato due gol, il primo grazie a Duván Zapata e il secondo con un rigore di Nikola Vlasic. L’Inter ha superato il Torino per 3-2, grazie a una tripletta di Marcus Thuram. I nerazzurri hanno dominato il possesso palla (80%) e creato più occasioni, totalizzando 29 tiri, di cui 8 in porta. Il Torino, nonostante l’espulsione di Maripan al 20’, ha mostrato resistenza, con 7 tiri complessivi di cui 5 in porta e ben due gol realizzati. I nerazzurri hanno battuto 14 calci d’angolo e 0 per il Torino. Nonostante questo dominio nei numeri da parte della squadra nerazzurra, però, il campo e soprattutto le distrazioni in difesa hanno detto altro. C’è ancora da lavorare per Inzaghi.

INTER-TORINO 3-2, LE STATISTICHE