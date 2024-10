Inter-Torino 2-1 al 45′, a San Siro è Thuram show… Con espulsione!

Termina sul punteggio di 2-1 il primo tempo di Inter-Torino, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PARTITA SVOLTATA – Molta più Inter in questo primo tempo rispetto al Torino, grazie anche alla superiorità numerica che arriva al 20′ minuto, episodio che, di fatto, svolta la partita. Ripartenza dei nerazzurri con Maripan che interviene duramente su Marcus Thuram: il direttore di gara dà cartellino giallo, poi ricontrolla al VAR e, notando la durezza dell’intervento del difensore granata, torna sui suoi passi ed estrae il cartellino rosso. Poco dopo è ancora il francese il grande protagonista: palla con il contagiri di Alessandro Bastoni, Thuram prende l’ascensore e sale in cielo mandando in rete di testa l’1-0. E poco dopo va di nuovo vicino al gol, quando arriva una palla da destra e batte al volo sul secondo palo, con la sfera che esce di poco a lato.

BOTTA E RISPOSTA – È solo questione di tempo, però, per la doppietta di Thuram. Minuto 28, altra azione dalla sinistra da parte dell’Inter, questa volta è Francesco Acerbi a mettere in mezzo una palla morbidissima che di nuovo Thuram va a colpire di testa, andando a mettere a segno il raddoppio. Un solo minuto dopo, però, il Torino mostra di essere ancora vivo: doppio errore ingenuo di Yann Bisseck – che prende anche un cartellino giallo – che permette a Duvan Zapata di entrare in area da solo e, davanti a Yann Sommer, non ha problemi a insaccare il pallone che riapre la partita. Nel finale i nerazzurri provano anche a trovare il 3-1, con Federico Dimarco che entra in area, ma Milinkovic-Savic gli nega la gioia del gol. Termina così 2-1 il primo tempo.

INTER-TORINO 2-1

Thuram al 25′ e al 35′, Zapata al 36′