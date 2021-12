Inter-Torino, 1-0 al 45′: Dumfries sblocca l’ultima gara del 2021

Termina il primo tempo di Inter-Torino, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con i nerazzurri in vantaggio grazie alla rete di Denzel Dumfries alla mezz’ora.

INIZIO COMBATTUTO – Partita combattuta già dai primi minuti, con un Torino aggressivo e che punta al pressing alto. La prima grande occasione della sfida capita proprio ai granata, con Marko Pjaca che da fuori area prova un tiro a giro che si spegne di un niente a lato della porta di Samir Handanovic. Risponde subito l’Inter che non resta a guardare e al 21′ è Alessandro Bastoni ad avere l’occasione per il gol del vantaggio quando viene liberato a tu-per-tu con Milinkovic-Savic, ma si fa deviare la conclusione all’ultimo secondo dal recupero di Singo.

Inter-Torino, Dumfries manda in vantaggio i nerazzurri

VANTAGGIO NERAZZURRO – Si sblocca alla mezz’ora il risultato: ripartenza letale dell’Inter che parte dalla chiusura in area di Bastoni, Brozovic allunga per Edin Dzeko sulla sinistra, palla del bosniaco a trovare Denzel Dumfries dalla parte opposta che calcia di prima intenzione e con un vero e proprio colpo da biliardo piazza la sfera nell’angolino alla destra di Vanja Milinkovic-Savic. L’occasione per il raddoppio capita sui piedi di Lautaro Martinez che parte sul filo del fuorigioco e riesce a saltare il portiere avversario, ma la sua conclusione sfila a lato della porta granata. Si chiude così sul punteggio di 1-0 il primo tempo della sfida.

INTER 1 – 0 TORINO

MARCATORI: Dumfries (I) al 30′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 48 Satriano. Allenatore: Simone Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 3 Bremer (C), 99 Buongiorno; 17 Singo, 10 Lukic, 4 Pobega, 34 Ola Aina; 14 Brekalo, 11 Pjaca; 19 A. Sanabria.

A disposizione: 89 Gemello; 5 Izzo, 6 Zima, 7 Zaza, 13 Ricardo Rodriguez, 15 Ansaldi, 22 Praet, 25 Kone, 38 Mandragora, 70 Warming, 77 Linetty, 88 Rincon.

Allenatore: Ivan Juric