Inter, titolarissimi in campo per la finale: Inzaghi in difesa si affida alle certezze – CdS

L’Inter si prepara alla sfida più importante della stagione con l’abito di gala. Sabato sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, contro il Paris Saint-Germain, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo per la finale di UEFA Champions League con tutti i suoi uomini migliori.

TUTTI A DISPOSIZIONE – Nessun dubbio per Simone Inzaghi, che ha avuto modo, nelle ultime settimane, di gestire con attenzione la condizione fisica dei suoi big, risparmiando loro inutili rischi. A conferma della strategia chiara del club, Lautaro Martinez e Davide Frattesi, pur convocati per l’ultima gara di campionato contro il Como, non sono stati utilizzati: segnale che i rispettivi processi di recupero erano già conclusi e che si pensava solo alla finale. Discorso simile per Benjamin Pavard e Piotr Zielinski, lasciati a riposo per evitare qualsiasi tipo di sovraccarico. Una pianificazione precisa, per arrivare al massimo della condizione alla notte di Monaco.

Inter sfida il PSG con i titolari: a partire dalla difesa

MURO – A guidare la squadra, il blocco difensivo titolarissimo, che sarà il primo baluardo contro l’attacco stellare del PSG. In porta Yann Sommer, sicurezza e esperienza internazionale. Davanti a lui, il terzetto difensivo composto da Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Una linea rodata, affidabile, con esperienza e qualità tecnica. Contro il PSG, l’Inter si affida così alla propria solidità, alle certezze che l’hanno portata fino alla finale. Una difesa di ferro, pronta a scrivere un’altra pagina di storia.