Inter, testa subito al Bologna: già antivigilia. Inzaghi cambia in difesa − SM

L’Inter deve ricaricare le batterie fisiche e mentali dopo il KO con la Juventus. Ora testa al Bologna. Inzaghi ragiona sulla formazione da schierare. In difesa un rientro

CAMBIO − È già antivigilia di Inter-Bologna. Per i nerazzurri non c’è il tempo di rimuginare sulla sconfitta contro la Juventus, testa alla squadra di Thiago Motta per riprendere la marcia. Simone Inzaghi pensa già alla formazione da schierare in vista del match di San Siro, valido per la quattordicesima giornata. Pronto un rientro in difesa: si tratta di Alessandro Bastoni. Il difensore, febbricitante contro la Vecchia Signora, non ha giocato neanche un minuto. Secondo Sport Mediaset, l’uomo pronto a lasciargli il posto è Stefan de Vrij con Acerbi che si sposterà al centro.