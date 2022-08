Inter, termina il primo tempo dell’allenamento congiunto: Dzeko ispirato

È da poco terminato ad Appiano Gentile il primo tempo dell’allenamento congiunto contro il Sant’Angelo. L’Inter conduce per 5-0, grazie anche alla doppietta di un ispirato Edin Dzeko.

CINQUINA – Termina 5-0 ad Appiano Gentile il primo tempo dell’allenamento congiunto tra Inter e Sant’Angelo. Ad andare in gol per i nerazzurri sono stati Edin Dzeko, che ha aperto le marcature e ha poi siglato la sua doppietta personale, Hakan Calhanoglu, Romelu Lukaku e infine Denzel Dumfries. Tra poco partirà il secondo tempo della sfida, continuate a seguirci su Inter-News.it per gli aggiornamenti sul risultato.