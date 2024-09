Inter, è già tempo di ripresa: da oggi Inzaghi con mezza squadra

L’Inter, a quattro giorni dalla vittoria per 4-0 contro l’Atalanta, ha previsto la ripresa degli allenamenti. Inzaghi torna ad allenare la squadra ad Appiano Gentile, con poco meno della metà dei presenti.

DI NUOVO IN CAMPO – L’Inter può definire un primo obiettivo: la partita col Monza. Da ieri si sa che all’U-Power Stadium si giocherà domenica 15 alle ore 20.45, nel posticipo della quarta giornata di Serie A. In attesa del resto del programma, che uscirà domani fino al tredicesimo turno, Simone Inzaghi può ripartire avendo già la certezza di quale sarà il prossimo appuntamento. Lo farà oggi, con il ritrovo dell’Inter ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti. Ma, ovviamente, non ci sarà la squadra al completo visti i (stavolta non tantissimi) nazionali convocati per la sosta.

Inzaghi in campo per Monza-Inter, senza undici giocatori

LE ASSENZE – Rispetto al solito, non va praticamente tutta l’Inter in nazionale. Sono undici i convocati, più Henrikh Mkhitaryan che sabato sarà a Dortmund per la partita d’addio al calcio di Jakub Blaszczykowski e Lukasz Piszczek. Ma, trattandosi di un match di esibizione, non salterà allenamenti. Oggi si riprende, con un primo lavoro settimanale in cui Inzaghi attingerà anche dalla Primavera di Andrea Zanchetta, a sua volta ferma per la sosta. In questi giorni non ci sarà nemmeno Nicolò Barella, dopo l’intervento al naso (programmato) di ieri, ma per lui al momento non ci sono dubbi su una sua presenza a Monza alla ripresa del campionato. Dove l’Inter arriverà in testa (non da sola) alla classifica.