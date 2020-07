Inter subito a rapporto? Riunione nello spogliatoio con Conte e non solo

Condividi questo articolo

Inter-Bologna è finita da quasi un’ora, con un disastroso 1-2 (vedi tabellino). Conte non si è ancora presentato alle interviste e, secondo quanto riporta DAZN, è perché è in corso un confronto con la dirigenza nello spogliatoio.

SQUADRA A RAPPORTO – L’ennesima, imbarazzante, rimonta subita dall’Inter non può passare inosservata. Anche per questo, forse, è in corso un confronto nello spogliatoio, con i giocatori principali responsabili del disastro di questo pomeriggio contro il Bologna. Come fa sapere DAZN sono presenti Antonio Conte, Giuseppe Marotta e altri dirigenti, che stanno analizzando la situazione. Visto quanto successo in campo difficile pensare che i toni possano essere troppo calmi: serve un cambio di rotta e soprattutto che l’Inter impari dai suoi errori.