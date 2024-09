Inter, subito a lavoro prima della Stella Rossa! Con una bella novità

L’Inter di Simone Inzaghi ha ripreso gli allenamenti con grande motivazione dopo la convincente vittoria per 3-2 contro l’Udinese. Questa mattina la squadra si è ritrovata al centro sportivo per iniziare a preparare la prossima sfida in Champions League, in programma martedì 1 ottobre contro la Stella Rossa con una novità importante.

NUOVO GIORNO DI LAVORO – La seduta di allenamento di oggi ha visto i giocatori divisi in gruppi, come di consueto: coloro che hanno disputato la partita contro i friulani hanno svolto un lavoro di scarico per recuperare energie, mentre il resto della squadra ha partecipato a una sessione normale di allenamento. Da segnalare l’assenza ancora di Nicolò Barella, che continua a lavorare a parte per recuperare dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo anche nell’ultima sfida. Con il morale alto e l’obiettivo chiaro, l’Inter si prepara a scendere in campo martedì, sperando di confermare il buon momento di forma e di approfittare di ogni occasione per conquistare punti preziosi nel girone di Champions League.

Una novità nell’allenamento odierno

IMPORTANTE NOVITÀ – Tajon Buchanan ha effettuato un allenamento personalizzato, segnando il suo primo lavoro specifico da quando si è infortunato mesi fa. Questo ritorno parziale in gruppo è una buona notizia per la squadra, che spera di riavere entrambi i giocatori chiave a disposizione quanto prima. Le terapie per Barella proseguono, mentre Buchanan si mostra in fase di recupero, creando una certa attesa tra i tifosi per un possibile rientro. La sfida contro la Stella Rossa rappresenta un importante banco di prova per l’Inter, che vuole continuare la sua corsa nella competizione europea con entusiasmo e determinazione.