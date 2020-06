Inter, strascichi post Sassuolo: Stellini in panchina e difesa rinnovata – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la necessità, per l’Inter di Antonio Conte, di rialzarsi dopo il brusco stop casalingo contro il Sassuolo. Un match che ha lasciato una pesante eredità psicologica e non solo

SGUARDO AVANTI – Un’Inter madida di vergogna e impotenza sta provando a gettarsi alle spalle le brutta prestazione interna contro il Sassuolo. Il processo ai nerazzurri è ancora in una fase effervescente, ma domenica si torna in campo. In questi giorni, e contro il Parma di riflesso, la squadra di Antonio Conte dovrà fare i conti con gli strascichi psicologici della sfida di mercoledì. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, non bisogna perdersi d’animo e “nelle prossime settimane bisognerà lavorare perché il match che verrà ricordato per la traversa di Roberto Gagliardini non diventi uno spartiacque stagionale“.

ASSENZA – Probabilmente lo è già diventato, poiché i suoi strascichi assordanti rischiano di inficiare anche i prossimi impegni. L’assenza di Milan Skriniar, che ne avrà per tre turni, costringerà Antonio Conte a puntare su chi, in questa fase iniziale, non aveva ancora trovato spazio. Si parla di Danilo D’Ambrosio e Diego Godin: il tecnico vuole ritrovare fiducia nei suoi interpreti. Dietro non è ancora emergenza con lo slovacco out, ma i numeri delle ultime uscite non fanno di certo sorridere. Nelle ultime cinque di campionato, cioé dal derby in poi, l’Inter ha sempre incassato almeno un gol.

STRASCICHI – Domenica, contro il Parma, anche Antonio Conte assisterà dalla tribuna, lasciando spazio al suo vice Cristian Stellini. Il giudice sportivo ha punito anche il tecnico pugliese, costretto a mordere il freno. Sarà la prima volta in panchina per l’ex tecnico delle giovanili del Genoa e dell’Alessandria. Il morale dei nerazzurri attualmente è sotto terra ed anche per questo ieri è stata concessa una giornata di stop a tutta la squadra (tranne gli infortunati Marcelo Brozovic, Stefano Sensi, Matias Vecino). Dopo il Sassuolo servirà un rimbalzo secco per evitare di cadere in depressione.

Fonte: La Gazzetta dello Sport