Inter-Stella Rossa 4-0: tante note positive e una lieta prima volta per Taremi!

Termina sul punteggio di 4-0 Inter-Stella Rossa, sfida valevole per la seconda gara di UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 1-0.

INIZIO DIFFICILE – Nella prima fase della seconda frazione di gioco la Stella Rossa mostra un piglio diverso rispetto a quello dell’Inter. I calciatori della squadra di Belgrado arrivano primi su quasi tutti i palloni, mettendo in difficoltà i difensori nerazzurri e imbastendo svariate azioni potenzialmente pericolose per la porta difesa da Yann Sommer. I serbi riescono a difendersi in maniera molto organizzata per poi ripartire in velocità sfruttando gli spazi e le lacune dei nerazzurri in ripiegamento. Bisogna attendere il 57′ per assistere a un’azione pericolosa per l’Inter. Ancora una volta Henrikh Mkhitaryan, liberatosi in area di rigore, riesce a colpire al volo senza però inquadrare la porta.

Inter-Stella Rossa, un gol per sbloccarsi definitivamente!

PRIMO STAGIONALE – L’occasione avuta dall’armeno è il preludio al gol che arriverà dopo due minuti, grazie a un recupero nei pressi dell’area di rigore avversaria da parte di Mehdi Taremi ai danni di Rade Krunic. Dopo aver sottratto il pallone all’ex Milan, l’iraniano serve Marko Arnautovic che deve solo appoggiare in rete al 59′ per dare il doppio vantaggio all’Inter. Dopo poco, i nerazzurri hanno l’occasione per trovare la rete del 3-0. Carlos Augusto, servito in area da Benjamin Pavard dopo un lancio illuminante di Mkhitaryan, non riesce a imbucare in rete per chiudere probabilmente il risultato. Poi entra Lautaro Martinez: quanto visto a Udine viene ad essere confermato nella seconda sfida della Champions League 2024-2025.

DUO VINCENTE – Ancora una volta Taremi recupera un pallone, subisce un intervento falloso, si rialza e serve il capitano nerazzurro che di sinistro fa passare la sfera sotto le gambe del portiere avversario regalando il terzo gol ai meneghini al 71′. Il duo Lautaro Martinez-Taremi colpisce nuovamente, con l’argentino che viene steso in area da Vanja Drkušić al 77′. Dopo aver atteso tre minuti a causa del mancato funzionamento del VAR, con le squadre che hanno accettato di proseguire senza il suo ausilio, Taremi non si fa innervosire dall’attesa e spiazza il portiere avversario trovando all’81’ la rete del definitivo 4-0 per l’Inter. Un punteggio molto largo che aiuta i nerazzurri sia in termini di convinzioni mentali che del fattore dei gol segnati potenzialmente decisivo per l’accesso agli ottavi di finale della Champions League.

Calhanoglu all’11’, Arnautovic al 59′, Lautaro Martinez al 71′, Taremi all’81’.