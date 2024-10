Inter-Stella Rossa, probabile formazione: serbi spregiudicati – Sky

Stasera Inter-Stella Rossa, match valido per la seconda giornata di Champions League. La formazione serba giocherà con un modulo offensivo, senza paure. La probabile formazione di Inter-Stella Rossa.

AVVERSARIO – Il secondo avversario dell’Inter in Champions League, dopo il Manchester City, è la Stella Rossa. La squadra serba, reduce in Europa dal KO casalingo contro il Benfica, proverà a giocarsela a San Siro. Il tecnico Milojevic, che ieri ha parlato in conferenza stampa insieme a Rade Krunic, è pronto ad affidarsi ad un modulo coraggioso e offensivo: ossia il 4-2-3-1. A proposito di Krunic, l’ex giocatore del Milan sarà in campo dal primo minuto a guidare i suoi. Si tratta di un ritorno a San Siro. Con la maglia rossonera, oltre a vincere uno scudetto, ha giocato complessivamente 139 volte, condite da tre gol e sei assist.

Inter-Stella Rossa, probabile formazione: gioca il baby Maksimovic

ULTIME – Secondo i colleghi di Sky Sport, Milojevic dovrebbe affidarsi al giovane classe 2007 Maksimovic sulla trequarti. Talento cristallino, su cui l’Inter dovrà destare molta attenzione. In campo anche il velocista Ndiaye come terminale offensivo. Krunic sarà in mezzo al campo, mentre l’esperto Spajic guiderà la difesa insieme a Dijga. La Stella Rossa è una squadra molto interessante, fatta da giocatori di esperienza ma anche da promesse niente male. La probabile formazione di Inter-Stella Rossa:

(4-2-3-1): Glazer; Seol Young-woo, Djiga, Spajic, Drkusic; Krunic, Elsnik; Olayinka, Maksimovic, Silas; Ndiaye.