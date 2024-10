Inter-Stella Rossa, ora serve correre anche in Champions League

Inter-Stella Rossa è gara valida per il matchday 2 della fase campionato di Champions League, ossia la seconda giornata. Dopo il bel pareggio all’esordio col Manchester City stasera alle 21 si chiede di fare un passo avanti.

QUALCOSA DI PIÙ – Inter-Stella Rossa deve servire per certificare che il pareggio col Manchester City è stato buono. Lo 0-0 all’esordio in Champions League resta un punto di valore, ma servirà a poco se non dovessero arrivarne tre stasera. Per finire tra le prime otto è necessario fare bottino pieno contro le avversarie di quarta fascia, a maggior ragione nello scontro in casa. La vittoria di sabato contro l’Udinese ha rimesso in carreggiata l’Inter, dopo tre giornate di Serie A tutt’altro che esaltanti. Ora serve bissare il successo di tre giorni fa anche contro la Stella Rossa, per dimostrare di aver messo alle spalle un periodo di troppi errori. E magari eliminare quelli difensivi, ancora presenti.

Inter-Stella Rossa, Inzaghi vara l’attacco alternativo?

SCELTE PARTICOLARI – Se ne parla ormai da più di ventiquattro ore: non Lautaro Martinez e Marcus Thuram, bensì Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Questo è l’attacco che Simone Inzaghi sta valutando di schierare in Inter-Stella Rossa, e sarebbe una sorpresa non da poco. Un ribaltone assoluto delle gerarchie, visto che Joaquin Correa non è in lista UEFA alla pari di Tomas Palacios, che peraltro non sarebbe l’unico perché si parla di molte altre modifiche nell’undici base. Anche se, come spesso succede, alla fine chi non sembra pronto a rifiatare è Henrikh Mkhitaryan. Nella Stella Rossa Vladan Milojevic ha fatto capire di puntare sulla “voglia di derby” di Rade Krunic, ex Milan. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Stella Rossa: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.