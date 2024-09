Inter-Stella Rossa, novità sulla vendita dei biglietti: aggiornamenti

Inter-Stella Rossa sarà la seconda sfida della Champions League 2024-2025. I nerazzurri hanno fornito maggiori dettagli in merito alla vendita dei biglietti.

IL PUNTO – In vista di Inter-Stella Rossa, sfida di Champions League prevista per l’1 ottobre 2024, la società nerazzurra ha specificato alcune novità riguardo la vendita dei biglietti. I meneghini hanno specificato i seguenti dettagli con una nota pubblicata sul proprio sito: «Tantissimi interisti si sono assicurati il Champions Pack, che comprende tutte le 4 partite del nuovo girone unico della UEFA Champions League (Stella Rossa, Arsenal, Lipisa e Monaco).

Terminata la vendita dei Champions Pack, sono disponibili i biglietti per assistere a Inter-Stella Rossa».

Inter-Stella Rossa, la decisione sui tifosi residenti in Serbia!

UN CHIARIMENTO – L’Inter ha poi proseguito: «Per tutti coloro che non hanno sottoscritto il Champions Pack è ancora possibile partecipare alle notti europee acquistando i biglietti per le singole partite della fase campionato della Champions League. L’acquisto per i residenti in Serbia è momentaneamente vietato». Una misura, temporanea, che ovviamente incide sull’orientamento in materia di acquisto dei biglietti da parte dei tifosi dello Stella Rossa. Almeno per il momento, questa è la posizione assunta in merito. Poi, i discorsi potranno mutare in continuità con l’evoluzione delle circostanze del caso.