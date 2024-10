Inter-Stella Rossa, Inzaghi rivoluziona la formazione a partire dalla difesa – CdS

Inzaghi si prepara a rivoluzionare la formazione dell’Inter per la sfida di questa sera contro la Stella Rossa in Champions League. Dopo il pareggio contro il Manchester City e la vittoria in trasferta a Udine, il tecnico nerazzurro è deciso a sfruttare il turnover per mantenere la squadra fresca e competitiva, con ben sette cambi rispetto all’ultima formazione schierata.

IN DIFESA – In vista di Inter-Stella Rossa in programma stasera alle 21, Simone Inzaghi ha deciso di apportare modifiche significative a partire dalla difesa. Rispetto la sfida contro l’Udinese, infatti, saranno ben due i cambi in difesa, con il ritorno di Benjamin Pavard, sarà schierato dal primo minuto al posto di Yann Bisseck, dando maggiore esperienza alla linea arretrata. Stefan de Vrij riprenderà il suo posto al centro della difesa, con Alessandro Bastoni confermato sul lato sinistro, anche se potrebbe alternarsi a partita in corso con Carlos Augusto. La scelta di inserire Pavard e De Vrij testimonia la volontà di Simone Inzaghi di consolidare una difesa che ha mostrato qualche difficoltà nelle ultime partite. La qualità e la leadership dei due difensori sarà fondamentale per evitare rischi contro una Stella Rossa intenzionata a sorprendere.

Inter-Stella Rossa, turnover ruolo per ruolo e zero scuse

TANTI CAMBI – Contro la Stella Rossa, non ci saranno alibi per l’Inter. L’obiettivo è quello di ottenere i tre punti per restare in piena corsa nel girone di Champions League. La formazione schierata da Inzaghi, nonostante i numerosi cambi, presenta tutte le caratteristiche per dominare il gioco: una difesa solida, un centrocampo tecnico e una coppia d’attacco capace di fare la differenza. Per confermare le scelte del tecnico e dimostrare la profondità della rosa, sarà fondamentale gestire al meglio il turnover e mantenere alta la concentrazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno